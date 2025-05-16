Метт Деймон в образі Одіссея

Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» стане першим в історії, який повністю зняли на плівкові камери IMAX. Для зйомок компанія удосконалила камери, зробивши їх значно легшими у використанні.

«За рік до того, як Кріс почав знімати “Одіссею”, він зателефонував мені й сказав, що хоче зняти цілий фільм на камери IMAX. Цього неможливо було зробити з багатьох причин. Але ми вирішили всі проблеми. Отже, це буде перший фільм, знятий на 100% камерами IMAX», – розповів директор компанії IMAX Corporation Річ Гелфонд під час Каннського кінофестивалю.

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Крістофер Нолан і раніше знімав фільми частково на камери IMAX, зокрема у стрічках «Інтерстеллар», «Дюнкерк», «Тенет», трилогії про «Темного Лицаря» та «Оппенгеймері». Для зйомок «Одіссеї», компанія створила нове покоління плівкових камер IMAX, які на 30% тихіші та значно легші, мають оновлені системи сканування та обробки плівки, які усувають ще й проблему з тривалим часом очікування для того, щоб переглянути відзнятий результат.

«Кріс змусив нас переосмислити те, як ми керували бізнесом. Тому в нас зараз з’явилася програма для навчання кіномеханіків, ми пропонуємо більше деталей по всьому світу, наполегливіше працюємо над розробкою запчастин і розглядаємо допоміжні речі, такі як плівкові рекордери та плівкові сканери. Це був певний виклик. І я радий, що він його нам дав», – додав Річ Гелфонд.

«Одіссея» – другий фільм Крістофера Нолана, знятий у співпраці зі студією Universal, після відходу режисера з Warner Bros. Він заснований на однойменній епічній поемі Гомера, що розповідає про подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни, демонструючи його зустрічі з Поліфемом, сиренами, Цирцеєю та завершуючи історію возз’єднанням з дружиною Пенелопою.

Головну роль виконає Метт Деймон. Його сина зіграв Том Голланд, а Зендея – Афіну. Прем’єра фільму відбудеться 17 липня 2026 року. «Одіссея» з бюджетом у 250 млн доларів має стати найдорожчим фільмом у кар’єрі Нолана.