Космо Джарвіс у серіалі Сьоґуна»

Актор Космо Джарвіс, який зіграв роль Джона Блекторна у серіалі «Сьоґун», з’явиться в «Одіссеї» Крістофера Нолана, повідомляє Deadline.

Кого саме зіграє Джарвіса поки невідомо. Така саме історія відбувається і з іншими зірками, участь яких у масштабному проєкті вже підтверджена. Відомо, що до складу акторської команди вже увійшли Бенні Сафді, Гімеш Пател, Елліот Пейдж, Вілл Юн Лі, Люпіта Ніонго, Джон Бернтал, Міа Гот, Саманта Мортон, Зендея, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон, Том Голланд.

Метт Деймон в образі Одіссея (фото Universal Pictures)

Точно відомо, що Метт Деймон зіграє Одіссея. Фільмування стрічки, яка вийде в IMAX, розпочинається вже в цьому місяці. У проєкті Нолан возз’єднується з оператором «Інтерстеллара», «Тенета» та «Оппенгеймера» Гойте ван Гойтемом. Це третій раз, коли Метт Деймон працює з режисером, але це його перша головна роль у Нолана. Вже з’явився перший кадр, де актор постає в образі античного героя. Режисер сам написав сценарій «Одіссеї», прем’єра якої відбудеться 17 липня 2026 року. Проєкт має стати найдорожчим для режисера таких масштабних стрічкок, як, наприклад, «Оппенгеймер».

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«Сьоґун» став хітом 2024 року, забравши чимало престижних нагород, зокрема чотири «Золоті глобуси» та рекордні 18 нагород на «Еммі-2024».