12 червня вважають датою початку Троянської війни, яка, як і інші давньогрецькі міфи є невичерпним джерелом для кінематографістів різного рівня таланту. А ще у цей день, пишуть, помер Александр Македонський. Ми, звісно, ці дати не відзначаємо, але подивитись добре кіно з гарними костюмами та добрими акторами завжди доречно.

«Троя»

Troy, 2004, Великобританія, Мальта, США, режисер: Вольфганг Петерсен, у рол.: Бред Пітт, Орландо Блум, Діана Крюгер, Брайан Кокс, Ерік Бана, на головному фото

1193 до нашої ери. Спадкоємець престолу Трої Парис вкрав прекрасну Єлену, дружину царя Спарти Менелая. За честь Менелая вступається його брат – цар Агамемнон. Його армія на чолі з Ахіллесом підійшла до Трої і узяла місто в криваву облогу, яка тривала довгих десять років. Два світи воюватимуть за честь і владу. Тисячі помруть за славу. І за любов нація згорить вщент.

«Александр»

Alexander, 2004, США, Велика Британія, Німеччина, режисер Олівер Стоун, у ролях Колін Фррел, Анджеліна Джолі, Вел Кілмер, Джаред Лето, Ентоні Гопкінс

Через 40 років після загибелі Александра Птолемей, один з найближчих соратників Македонського, який став після його смерті намісником Єгипту, вирішує розповісти і записати історію перемог великого полководця. Протягом восьми років військо Александра Великого рухалося на Схід. Підкоривши Західну та Центральну Азію, Македонський першим ступив на загадкову та таємничу землю давньої Індії. Про це він мріяв ще в дитинстві, слухаючи міфи про Трою, подвиги Геракла та Ахіллеса…

«300 спартанців»

300, 2006, США, режисер: Зак Снайдер, у рол.: Джерард Батлер, Майкл Фассбендер, Ліна Хіді

Події картини розповідають про кровопролитну битву при Фермопілах в 480 році до н. е., в якій 300 відважних спартанців на чолі зі своїм царем Леонідом перегородили шлях багатотисячної армії персидського царя Ксеркса. Незважаючи на чисельну перевагу персів, спартанці продовжували наполегливу оборону, проявивши мужність і відвагу. Їх безстрашність і героїзм надихнули всю Грецію на об'єднання проти непереможного ворога, переламавши цим хід греко-перських воєн.

«Війна Богів: Безсмертні»

Immortals, 2011, США, режисер: Тарсем Сінх, у рол.: Генрі Кавілл, Стівен Дорфф, Фріда Пінто, Міккі Рурк

Одного разу у тисячолітній війні безсмертних Боги перемогли Титанів. Для запобігання майбутніх воєн Боги закували Титанів в горах Тартар на століття. Єдине, що може їх звільнити це Епірський Лук, зроблений Аресом. Існує небезпека, що цар Гіперіон звільнить Титанів. У протистояння йому виступає Тесей, безстрашна людина, на допомогу якому приходять самі Боги.

«Геракл: Початок легенди»

The Legend of Hercules, 2014, США, режисер: Ренні Харлін, у рол.: Скотт Едкінс, Келлан Латс, Раді Шербеджія

Геракла, який пішов проти волі вітчима, відправляють у вигнання. В рабстві він дізнається, що є сином Зевса. Геракл знаходить небачену владу і звільняє поневолений народ Єгипту.