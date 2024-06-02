Оригинальний фільм зібрав понад 450 млн доларів

Warner Bros. створить серіальну адаптацію відомої стрічки «300 спартанців» Зака ​​Снайдера, повідомляє Variety з посиланням на власні джерела. Проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, деталі поки невідомі, але йдеться про приквел до фільму 2006 року.

Зак Снайдер веде переговори щодо місця режисера та виконавчого продюсера серіалу. Дебора Снайдер, яка була виконавчим продюсером «300 спартанців», теж може повернутися, також буде залучений Веслі Коллер з Stone Quarry, продюсерської компанії Снайдерів.

Стрічка, яка стала дуже популярною, «300 спартанців» заснована на коміксі «300» Френка Міллера та Лінн Варлі (в оригіналі фільм називається так само). Комікс створений за мотивами реальних історичних подій, а також черпав натхнення з фільму «300 спартанців» 1962 року.

У фільмі Джерард Батлер зіграв царя Леоніда, а Родріго Санторо – Ксеркса. До акторського складу також увійшли Ліна Гіді, Девід Венем, Домінік Вест, Вінсент Ріган, Том Віздом та Майкл Фассбендер. Після виходу на екрани фільм зібрав понад 450 млн доларів, маючи бюджет 65 млн. Стрічка стала культурною подією, народила меми, їй були присвячені чисельні пародії, зокрема епізод «Південного Парку»

Наступний фільм, «300 спартанців: Відродження імперії», заснований на коміксі Френка Міллера «Ксеркс», вийшов у 2014 році. Снайдер був співавтором сценарію, але не режисером. Головну роль Фемістокла зіграв Салліван Степлтон. Стрічку сприйняли гірше, ніж оригінал, але вона все ж зібрала 337 млн доларів та перевершила бюджет у три рази.