Ми уже писали про нові проєкти, які стартують у червні. А зараз – про нові сезони серіалів, які уже стали улюбленими.

«Sweet Tooth: Хлопчик з оленячими рогами»



Sweet Tooth, 3 сезон, прем’єра – 6 червня

Через невідомий вірус значна частина людства вимерла. При цьому почали народжуватися гібриди людей і тварин, які не вразливі до захворювання. Головний герой серіалу Гас – саме з таких дітей. Колись він жив в ізоляції зі своїм батьком, але після його смерті вирушив у подорож із сильним та похмурим Томмі. Серіал заснований на однойменному коміксі Джеффа Леміра, але сюжет уже давно відійшов від оригіналу. Вже відомо, що третій сезон стане фінальним.

«Хлопці»



The Boys, 4 сезон, прем’єра – 13 червня



Новий сезон «Хлопців» обіцяє ще багато гострої сатири та насильства. У новому сезоні «Хлопців» Америка опиняється близько до катастрофи. Сенаторка-супергеройка Вікторія Ньюман тепер бореться за посаду віцепрезидента США, сподіваючись на підтримку Патріота, який возз'єднався зі своїм сином Раяном та формує нову «Сімку».

«Дім Дракона»



House of the Dragon, 2 сезон, прем’єра – 16 червня, на головному фото

Довгоочікуваний другий сезон «Дому Дракона» розповідатиме про Танок Драконів — громадянську війну у вигаданому королівстві Вестерос. У першому сезоні показані джерела конфлікту, а в другому будуть масштабні та кровопролитні битви за участю драконів. Другий сезон буде вкороченим, до нього увійдуть лише вісім епізодів. Таке рішення, як кажуть його творці, зумовлене винятково сюжетними вимогами. Проте ЗМІ вважають, що до цього спричинився страйк сценаристів.

«Дім дракона» показує події, що відбувалися за 200 років до описаних в оригінальному телесеріалі «Гра престолів», а саме – розквіт Дому Таргарієнів. Сценарій написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна «Вогонь і кров».

«Ведмідь»



The Bear, 3 сезон, прем’єра – 27 червня

У новому сезоні серіалу про харизматичного шефа чиказького ресторану Кармі побачимо головних зірок — це Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі, Ебон Мосс-Бакрак, Еббі Елліотт, Лайонел Бойс, Ліза Колон-Зайас і Метті Метісон. Про сюжет поки відомо мало: зокрема, те, що Кармі та команда працюватимуть над розвитком нового ресторану, який вони урочисто відкрили наприкінці минулого сезону.