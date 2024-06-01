У червні не надто багато прем’єр, зазвичай літо – час канікул. Проте можна буде побачити й нові серіали, і продовження улюблених. Сьогодні розповімо про п’ять нових проєктів мінісеріалів.

«Квіні»

Queenie, прем'єра — 7 червня

Квіні – 25-річна британка з Ямайки, яка зараз живе в південному Лондоні. Вона намагається почати нове життя після болісного розриву зі своїм хлопцем. Дівчина розуміє, що для того аби будувати майбутнє, потрібно подолати своє минуле. Серіал заснований на однойменному романі Кендіс Карті-Вільямс. У головній ролі – Діонн Браун («Кримінальне минуле»).

«Стати Карлом Лагерфельдом»



Becoming Karl Lagerfeld, прем’єра – 7 червня, на головному фото



Після успіху серіалу про Крістіана Діора, наступний модний проєкт не довелось чекати надто довго. Історія Карла Лагерфельда починатиметься в 1972 році, а окрім самого Карла ми побачимо на екрані й інших героїв модної індустрії того часу – від Габі Аг'єн, засновниці бренду Chloé, до Іва Сен-Лорана – одного з головних суперників Карла. У 1972 році Карлу Лагерфельду виповнюється 38, він ще не носить своєї культової зачіски і невідомий широкому загалу. Модельєр закохується в амбітного денді Жака де Башера і намагається боротися зі своїм споконвічним суперником Івом Сен-Лораном, підтримуваним бізнесменом П'єром Берже. У ролі Карла Лагерфельда — німецький актор Даніель Брюль. Це буде 6-серійній мінісеріал.

«Презумпція невинуватості»



Рresumed Innocent, прем’єра – 14 червня

Прокурор стає головним підозрюваним у вбивстві одного зі своїх колег, коли жахливе вбивство перевернуло з ніг на голову прокуратуру Чикаго. Серіал досліджує одержимість, політику, а ще – силу кохання, адже звинувачений бореться за збереження шлюбу та сім’ї. Головну роль зіграв Джейк Джилленгол, який також став одним з продюсерів проєкту. Це – юридичний мінісеріал на 8 серій лауреата одинадцяти премій «Еммі» Девіда Е. Келлі («Велика маленька брехня»), знятий за мотивами однойменного роману Скотта Туроу 1987 року.

«Земля жінок»

Land of Women, прем’єра — 26 червня

Усе в житті Гали змінюється, коли її чоловік втягує сім’ю у фінансові махінації. Головна героїня тікає з міста разом із мамою та донькою – вони оселяються в Іспанії та намагаються приховати своє минуле. Чи вдасться їм це, покажуть у 6-серійній картині, де головну роль зіграла Єва Лонгорія. Комедійний драматичний телесеріал-трилер створив Рамон Кампос, натхненний романом-бестселером відомої письменниці Сандри Барнеди.

«Моя леді Джейн»



My Lady Jane, прем'єра — 27 червня

Леді Джейн Ґрей стратили в 17 років, вона встигла побути королевою Англії тільки 9 днів. Та якби історія була іншою? Цей серіал, судячи з трейлеру, надихався серіалом «Велика». Він розповідає альтернативну історію «королеви дев’яти днів». Леді Джейн Ґрей тільки 16 – її хочуть видати заміж за незнайомця і втягнути в змову проти брата, короля Едварда. Однак головне для дівчини – сповнювати своє життя романтикою та пригодами. Про це й розповідає 8-серійна картина.