Нещодавно Крістофер Нолан став лицарем

Режисер Крістофер Нолан працює над екранізацією епічної поеми Гомера «Одіссея». Твір був написаний у VIII столітті до нашої ери та розповідає про повернення царя Ітаки Одіссея додому з Троянської війни.

За інформацією відомого голлівудського інсайдера Джеффа Снайдера, ця стрічка стане найдорожчою в доробку Нолана. Точну цифру, у яку картина обійдеться, поки не повідомляють.

Але уся попередня кар’єра Нолана свідчить про те, що він успішно дає собі раду із багатомільйонними бюджетами. Наразі найбільше коштувало виробництво фільму «Темний лицар: Відродження легенди» з бюджетом у 250 млн доларів, , «Початок» коштував 160 млн, а титулований «Оппенгеймер» –100 млн.

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Уже відомо, що склад «Одіссеї» буде не менш зірковим, ніж попередні проєкти Нолана. У майбутньому фільмі зіграють Роберт Паттінсон, Шарліз Терон, Том Голланд, Зендея, Метт Деймон, Енн Гетевей та Лупіта Ніонго.

Прем’єра «Одіссеї» Крістофера Нолана запланована на 17 липня 2026 року.