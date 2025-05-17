Українські військові разом з Боно представили фільм про музиканта

Боно, соліст гурту U2, представив на Каннському фестивалі свій новий документальний фільм «Боно: Історія капітуляції» на спеціальному показі.



Під час урочистого проходу червоною доріжкою фестивалю музиканта супроводжували режисер фільму Ендрю Домінік, гітарист U2 та давній друг Боно Едж, актор Шон Пенн та українські військові. Це було дуже несподівано, побачити український піксель серед гламурних вбрань. І дуже зворушливо.

Це були представники «Культурного десанту» на чолі з Миколою Сєрьгою, які виступатимуть у Каннах та Ніцці.

Культурний десант пройшов знаменитою червоною доріжкою (фото Festival de Cannes)

Щодо фільму, то Домінік та Боно обрали доволі несподівану форму розповіді: на сцені театру видатний музикант у супроводі лише віолончелістки та арфістки розповідає про ранню смерть матері, стосунки з батьком, створення гурту, дружину тощо. Приватні розповіді цікаво контрастують з театральною формую подачі, а супровід не надто традиційних для U2 інструментів дозволяють не лише почути історії від першої особи, а й зробити це зовсім інакше.

Боно розповідає про родину, гурт та про себе (кадр з фільму)

Боно говорить, співає, він емоційний та іронічний. Домінік («Як боягуз Роберт Форд убив Джессі Джеймса», «Білявка») знаходить багатство вираження у лаконічній, на перший погляд формі. Картина стала своєрідним продовженням книги мемуарів Боно Surrender. 40 Songs, One Story: Bono.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатріSWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Словом, кіно вдалось, докладніше про те, що про нього думає сам Боно – найближчими днями. А 30 травня фільм має вийти на Apple TV+.