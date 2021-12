Теплий плед, склянка глінтвейну та хороший серіал, це саме те, що допоможе перезимувати. Ми можемо допомогти у тому, розповівши про нові проекти, які стартують цієї зими.

«Садівники»

Landscapers, з 6 грудня

Серіал «Садівники» заснований на реальних подіях. Проект розповідає історію кохання подружжя Кріса та Сюзан Едвардс (у головних ролях Олівія Колман («Корона», «Батько», «Фаворитка») та Девід Тьюліс («Гаррі Поттер», «Великий Лебовські»), на перший погляд звичайної британської пари, яка опинилася в центрі незвичайного розслідування, коли в саду їхнього будинку в Ноттінгемі знайшли два трупи – батьків Сюзан, убитих багато років тому. Ця історія сталася в Британії наприкінці 90-х, а вбивства розкрили лише через 15 років. Режисер серіалу – Вілл Шарп, який працював над «Шерлоком».

«І просто так...»

And Just Like That... , з 9 грудня

Мабуть, найочікуваніший серіал не тільки зими, а й усього року (і не одного для багатьох шанувальників) – це продовження культового серіалу «Секс і місто». Глядачі знову побачать Керрі, Шарлотту та Міранду, але не побачать Саманту, адже Кім Кетролл відмовилась від участі у продовженні попри гонорари з купою нулів.

Ще до прем’єри перезапуск проекту «Секс і місто» встиг спричинити дискусію щодо доцільності. В інтерв’ю американському Vogue Сара Джессіка Паркер заявила: «Ми вибираємо природне старіння і не маємо ідеального вигляду. Я знаю, яка на вигляд. І не маю вибору. Що мені тепер робити? Зупинити старіння? Чи просто зникнути?».

Події «І просто так» (на головному фото) розвиваються через 20 років після закінчення оригінального шоу. Керрі, Міранда та Шарлотта пройшли великий шлях, їхня дружба міцна, хоча Саманти немає поруч. Натомість поряд сім'я, нові люди та кар'єрні виклики, наприклад, Бредшоу тепер записує власний подкаст.

«Життя кіно»

Voir, з 10 грудня

Надзвичайно цікавий серіал від знаменитого режисера Девіда Фінчера («Сім», «Бійцівський клуб», «Манк»). Це його історія кіно. Фінчер обіцяє, що героями кожної серії стануть режисери з усього світу. Також у серіалі візьмуть участь кіномани, які розповідають про фільми, які їх вразили.

«Станція Одинадцять»

Station 11, 15 грудня

В основі «Станції Одинадцять» – однойменний постапокаліптичний роман 2014 року канадської письменниці Емілі Сент-Джон Мандел, який отримав премію Артура Кларка. Події відбуваються в недалекому майбутньому, у світі, який постраждав через пандемію грипу. В центрі розповіді – трупа акторів, які подорожують з міста в міста у районі Великих озер у Північній Америці.

Під час постановки «Короля Ліра» в театрі Елгін у Торонто Дживан спостерігає, як у актора, який грає Ліра, Артура Леандера, стається серцевий напад. Дживан вчиться на фельдшера, тож намагається реанімувати Артура, але безуспішно.

Дживану дзвонить його друг, лікар. Він попереджає, що загадковий грип у штаті Джорджія швидко поширюється та незабаром переросте на повномасштабну пандемію. Дживан їде до свого брата. Через двадцять років Кірстен стає частиною кочової групи акторів і музикантів.

«1883»

1883, 18 грудня

Приквел сучасного вестерна «Йеллоустон», який розповідає про походження сім'ї Даттонів. Кевіна Костнера, виконавця головної ролі у серіалі, ясна річ, не буде. А буде спроба створити класичний, хоч і багатосерійний вестерн. У серіалі зіграли Сем Елліотт, Тім МакГроу, Фейт Хілл, Ізабель Мей, ЛаМоніка Гарретт, Біллі Боб Торнтон.

Події розгортаються у 1883 році, коли предки сучасних Даттонов з оригінального серіалу вирушають на захід Великими рівнинами до останнього оплоту дикої Америки. Історію про підкорення Дикого Заходу покажуть очима сім'ї, яка тікає від злиднів та сподівається знайти краще життя у Монтані.

«Тривожні люди»

Anxious People, з 29 грудня

«Тривожні люди» – екранізація однойменного бестселера шведського письменника Фредріка Бакмана. За його книгами уже вийшли фільми «Нове життя Уве», «Тут була Брітт-Мар» та серіал «Ведмеже місто».

Переддень Нового року, невелике шведське містечко. Озброєний пістолетом чоловік в масці намагається пограбувати банк, але справа закінчується невдачею. Тоді він бере в заручники вісім людей під час показу виставленої на продаж квартири. Будинок оточують журналісти. Не витримуючи напруги, жертви діляться своїми секретами. Поки поліція думає, що робити, грабіжник розуміє, що краще здатись, ніж залишатися з усіма цими людьми. Сценарій написав сам Фредрік Бакман. Режисером виступив Фелікс Хернґрен. У серіалі знялися Ден Екборг, Альфред Свенссон, Маріка Лагеркранц та інші.

«Як я зустріла вашого тата»

Нow I Met Your Father, 19 січня

Успіх серіалу «Як я зустрів вашу маму» спричинився до спроби подивитись на знайому історію під іншим кутом зору.

Новою героїнею стане Софі (Гіларі Дафф), яка розповідає своєму синові історію про те, як вона познайомилася з його батьком. Дія серіаалу відбувається у 2021 році, коли Софі та її близькі друзі намагаються знайти себе та своє кохання у світі, де правлять сервіси для знайомств та необмежені можливості.

Ось тут, крім Гілларі Дафф («Пліткарка», «Гуртом дешевше») знайшлася і Кім Кетролл, яка вирішила не повертатись у свою роль в «Сексі і місті».

«Монарх»

Monarch, 30 січня

Династія кантрі-музикантів, на чолі якої стоїть поважна Дотті Кантрелл Роман. Вона шанована, благополучна, талановита. Вона та її чоловік – королі кантрі. Проте невдовзі з’являться ті, хто спробує скинути цю уславлену родину з музичного Олімпу.

У головній ролі – Сьюзен Сарандон («Іствікські відьми», «Хмарний атлас»), а також Теген Бернс, Джастін Куксулайн, Кевін Кахун, Ава Грейс та інші.

«Дім дракона»

House of the Dragon, початок 2022 року

«Дім дракона» – приквел суперпопулярного серіалу «Гра престолів». Події відбуватимуться за 300 років до Війни п'яти королів, яку показали у «Грі престолів» у другому сезоні. Сюжет серіалу розповідає про становлення династії Таргарієнов, з якої походили Дейєнеріс та Джон Сноу (як потім з'ясувалося). Серіал має книжкову основу, роман Джорджа Мартіна «Полум'я та кров» 2018 року.

Серіал розповість про «Танці Драконів» – громадянську війну, причиною якої стала криза між двома гілками дому Таргарієнів. Війна розгорнеться між принцесою Рейнір Таргарієн та принцом Ейгоном Таргарієном, які одночасно оголосили про свої права на Залізний трон. Головну чоловічу роль зіграє Метт Сміт, відомий за роллю принца Філіпа в «Короні».

«Андор»

Andor, початок 2022 року

Серіал «Андор» є приквелом до фільму «Ізгой. Зоряні війни. Історії», який розповідає про пригоди Кассіана Андорра у роки формування Повстання. Чудовий мексиканський актор та режисер Дієго Луна («Термінал», «Брудні танці. Ночі Гавани») знову з’явиться у ролі бунтаря Кассіана Андорра.

Також у серіалі зіграє Стеллан Скарсгард («Розсікаючи хвилі», «Дюна»).