Для свого прикриття Сівкович створив у Москві політичний офіс

Працівники ДБР у вівторок, 20 травня, завершили досудове розслідування щодо державної зради колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України часів президента Віктора Януковича Володимира Сівковича та ще трьох працівників російської ФСБ.

Слідство встановило, що 5-та служба федеральної служби безпеки Росії створила організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби російської ФСБ Ігорь Чумаков. До її складу входили:

співробітники ФСБ, у тому числі Алєксандр Чуліндін та Маріна Тєрєнтьєва,

представники колишньої влади в Україні, які у 2014 році втекли до Москви, зокрема і Сівкович.

ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч.

Детективи розповіли, що ексзаступник секретаря РНБО збирав та передавав росіянам відомості, що становлять державну таємницю, а також намагався впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Для свого прикриття Сівкович створив у Москві політичний офіс, працівники якого начебто займалися суспільно-політичною діяльністю. Насправді, за даними слідства, вони проводили розвідувально-підривну діяльність проти України.

Нагадаємо, першу підозру у держзраді Сівковичу оголосили у липні 2022 року.

20 лютого 2024 року співробітники ДБР оголосили його ще одну підозру у державній зраді. За даними слідчих, він в інтересах Росії влаштував провокацію із побиття учасників «Студентського Майдану» 30 листопада 2013 року.