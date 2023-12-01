Зараз Володимир Сівкович переховується у Росії

Екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого звинувачують у роботі на ФСБ Росії, координував інформ-диверсії проти України, до яких залучив зокрема народного депутата Нестора Шуфрича. Про це йдеться в повідомленні СБУ у п’ятницю, 1 грудня.

За даними слідства, Сівкович причетний до організації масштабних інформаційних кампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь кремля. Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них – народний депутат Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді.

За даними СБУ, Шуфрич був одним з основних «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та в онлайн-виданнях.

Слідчі встановили, що поплічники Сівковича «розганяли» фейкові повідомлення про внутрішню ситуацію в Україні, а також пропагандистські тези щодо «безальтернативності» проросійського вектора у зовнішній політиці.

Таким чином кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення Росії та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

СБУ нагадала, що Сівкович працює на ФСБ РФ і переховується у Росії, куди виїхав у 2014 році, щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану. У Москві він «розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України».

Сівковичу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Раніше за матеріалами СБУ та ДБР його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада). Сівковичу загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 вересня 2023 року правоохоронці оголосили про підозру в державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Цього ж дня Печерський районний суд Києва взяв Шуфрича під варту на 60 днів без права внесення застави.