Зараз Володимир Сівкович переховується в Росії

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили колишньому заступнику секретяря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу ще одну підозру у державній зраді. За даними слідчих, він в інтересах Росії влаштував провокацію із побиття учасників «Студентського Майдану» 30 листопада 2013 року. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, Росія завербувала Сівковича наприкінці дев’яностих, коли він був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва Російської Федерації щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України.

У жовтні 2013 року Сівкович зустрічався з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході він отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України.

За даними ДБР, після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник секретаря РНБО почав втілювати плани Росії. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організовані ним побиття студентів та розгін Майдану.

«Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави», – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазнчають, що ці події також посилили настрої сепаратизму в окремих регіонах України. Згодом Росія це використала для підривної діяльності проти України.

«Своїми діями Сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, створено виключні передумови для здійснення Росією активних дій щодо окупації території частини території України», – наголошують у ДБР.

Володимиру Сівковичу оголосили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за вчинення цього злочину – 15 років позбавлення волі.

Наразі Сівкович переховується в Росії.