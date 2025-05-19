Конструкторське бюро на вул. Личаківській запланували приватизувати в червні

Регіональна філія Фонду державного майна виставила на аукціон майно «Львівського спеціального конструкторського бюро «Топаз», що розташоване на вулиці Личаківській, 110. Стартова ціна – 10,49 млн грн. На підприємстві наприкінці квітня змінився директор, новим очільником став екс-керівник митного посту «Краковець» та колишній голова львівського управління Державної міграційної служби Юрій Татомир.

Загальна площа заводського комплексу становить майже 3 тис. м2. На території розміщені шість виробничих корпусів разом з обладнанням, склад і трансформаторна підстанція. Корпуси перебувають у занедбаному стані.

Бюро займається виготовленням пам’ятних та ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак, а також демонтажем списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали.

Наразі фінансовий стан «Топазу» є незадовільним, торік воно мало дохід у 9,3 тис. грн, а за перший квартал 2025 року – 1,1 тис. грн, натомість вже встигло отримати збитків на 185 тис. грн.

Торги з продажу державного підприємства призначені на 12 червня. Згідно з умовами, новий власник упродовж шести місяців має погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також протягом вказаного часу зберегти робочі місця для 13 працівників.

Цехи підприємства та прилегла територія перебувають у занедбаному стані, фото ФДМУ

Земельна ділянка на вулиці Личаківській площею 0,38 га, на якій розташований «Топаз», не є предметом купівлі-продажу. «Питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації», – йдеться в описі.

Наприкінці квітня у бюро «Топаз» змінився директор, новим очільником став Юрій Татомир – колишній голова митного посту «Краковець», екс-очільник львівського обласного управління Державної міграційної служби та екс-заступник прокурора Львівської області. Раніше він також мав адвокатське посвідчення. Із лютого до квітня 2025 року підприємство очолювала Алла Жадан, до неї «Топаз» багато років очолював Володимир Цьвок.

Львівське державне спеціальне конструкторське бюро «Топаз» було створене 1973 року, раніше воно займалось проєктуванням та виготовленням обладнання для ювелірній галузі.