У 2016 році орендар ділянки планував збудувати ЖК впритул до багатоповерхівки

Західний апеляційний господарський суд відмовився скасувати ухвалу Львівської міської ради про оренду комунальної ділянки на вул. Єфремова у Львові. Міноборони наполягало, що земля колишнього військового містечка належить державі, однак суд не знайшов підтверджень цьому.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,34 га на вул. Єфремова 79, що належить колишньому військовому містечку №198 та перебуває на обліку квартирно-експлуатаційного відділу Львова. У 1996 році ЛМР передала ділянку в оренду на 50 років «Кадет» під будівництво адмінбудівель. Останні зміни до договору вносили у 2010 році.

Міноборони вирішило оскаржити ухвалу Львівської міськради, яка не мала повноважень передавати землю в оренду, оскільки вона перебувала в державній власності. Натомість мерія зазначила, що на момент передачі земля вже була комунальною. Крім цього, Міноборони не оскаржило акт прийому-передачі ділянки на баланс громади у 2015 році.

Господарський суд Львівської області встановив, що спірна ділянка рішенням 1945 року у складі більшої ділянки площею 15 га справді перебувала на обліку КЕВ, однак після того Міноборони не розробило документів на її відведення. Принаймні таких документів суду не надали. Зважаючи на обставини справи, у вересні 2025 року Господарський суд у задоволенні позову Міноборони відмовив, у березні 2026 року це рішення підтвердив апеляційний суд.

ТзОВ «Кадет» створене у 2003 році та займається вантажним транспортом. Основним власником компанії є львів’янин Максим Нос. У 2020 році його мати Анастасія Нос подавала декларацію на посаду старшого інспектора Державної служби спеціального зв’язку.

У 2016 році виник конфлікт через намір ТзОВ «Кадет» збудувати житловий комплекс упритул до багатоповерхівки на вул. Єфремова 79. Мешканці сусіднього ЖК виступили проти через те, що нова дев’ятиповерхівка фактично перекривала б видимість з їхніх балконів. Тоді місто не погодило ці наміри.