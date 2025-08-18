Спірна ділянка розташована в Малехові на вул. Київської, 45

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 га на вул. Київській, 24 у Малехові, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони. На ній розташоване державне майно. Попри це, у 2006 році Малехівська сільрада незаконно зареєструвала на ділянку право власності і передала в оренду ТзОВ «У.Г.У.». При цьому, міністерство дозволів на передачу ділянки в оренду не надавало.

Після реформи децентралізації село Малехів увійшло до Львівської територіальної громади, а міська рада Львова стала правонаступницею сільради. Тому прокуратура звернулась в суд із вимогою до Львівської міськради повернути спірну ділянку в державну власність.

У суді міська рада пояснила, що невелика ділянка має окремий кадастровий номер і не може бути частиною державної ділянки. Крім цього, на ній розташована будівля, приватизована ТзОВ «У.Г.У.», відповідно компанія орендує її законно.

Попри це, суддя Тарас Рим позов прокуратури задовольнив і витребував 0,49 га із володіння ЛМР. Суд постановив повернути ділянку Міноборони. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що паралельно Міноборони також виграло суд щодо повернення майна на цій ділянці в державну власність. Господарський суд зобовʼязав ТзОВ «У.Г.У.» повернути будівлю складу площею 1209,5 м2 Міноборони.