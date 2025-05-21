На вул. Ярослава Мудрого, 12в збудувати пʼятиповерховий клубний будинок

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ЖБК «Брюгге» демонтувати паркан та розібрати частину прибудинкової території житлового комплексу на вул. Ярослава Мудрого, 12в. Під час будівництва ЖК забудовник захопив частину території військового містечка, що розташоване поруч.

У 2013 році Львівська міська рада передала комунальну ділянку площею 0,093 га на вул. Ярослава Мудрого, 12в в оренду на 10 років. Землю отримав львівʼянин Ярослав Бурий для обслуговування нежитлової будівлі.

У 2015 році департамент містобудування Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку. Для реалізації будівництва Ярослав Бурий уклав відповідний договір із ЖБК «Експо Дім», який мав профінансувати будівництво і виконати самі роботи. ЖК збудували та ввели в експлуатацію у 2016 році.

Однак пізніше прокуратура зʼясувала, що під час будівництва ЖК забудовник захопив і частину території військового містечка, що розташоване поруч. Зокрема, у 2016 році ЖБК встановив огорожу, облаштував насип, збудував підпірну стінку і облаштував частину прибудинкової території.

У 2022 році ЖБК «Експо Дім» перейменували на «Брюгге», а прокуратура звернулась в суд із вимогою усунути державі перешкоди в користуванні ділянкою військового містечка.

Враховуючи обставини справи, суд позов прокуратури задовольнив і зобовʼязав ЖБК «Брюгге» знести самовільну огорожу, насип та частини прибудинкової території на вул. Ярослава Мудрого, 12в. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ЖБК «Брюгге» зареєстроване у 2015 році в Житомирі, хоча до 2022 року місцем реєстрації був вказаний Львів. Його власниками зазначені Вадим Родіна, Руслан Омельчук і Богдан Шиян. За адресою ЖК створили ОСББ «Клубний будинок на Ярослава Мудрого», його керівником є Андрій Ковшик. На нього записані ще близько 20-ти ОСББ у різних районах Львова.