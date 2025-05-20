Йдеться про ресторан «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18

Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним і скасував рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про демонтаж частини ресторану «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18.

У 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цьому місці облаштували літній майданчик, а згодом приміщення розширили у повноцінний заклад харчування. При цьому, власники ресторану, який тоді називався «Княжий келих», компанія «БіНП ЛТД» не отримувала погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років. Термін дії договорів закінчувався у 2024 році. Компанія звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити. На пленарному засіданні 30 січня депутати відмовились продовжувати договір оренди, однак компанія змогла продовжити оренду через суд.

Крім цього, в серпні 2024 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди. Після цього «БіНП ЛТД» звернулась в Львівський окружний адміністративний суд із вимогою зупинити дію вимоги про демонтаж задля забезпечення позову. 9 січня суд вирішив, що на час дії воєнного стану не потрібно продовження дозволу на функціонування літнього майданчика і клопотання підприємців задовольнив. 9 січня 2025 року суд зупинив дію вимоги департаменту природних ресурсів до ухвалення остаточного рішення суду.

У березні суд скасував рішення виконкому, а 14 травня це рішення підтвердив суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Андрій Курилець.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.