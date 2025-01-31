Йдеться про ресторан «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18

Господарський суд Львівської області, всупереч рішенню Львівської міської ради, продовжив компанії «БіНП ЛТД» термін дії оренди двох комунальних ділянок під рестораном «Язиката теща» ще на 10 років. Таке рішення 31 січня ухвалив суддя Тарас Рим. Міська рада буде оскаржувати це рішення в апеляції.

Ресторан «Язиката теща» розташований позаду Гарнізонного храму, на просп. Свободи, 16-18. У 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цьому місці облаштували літній майданчик, а згодом приміщення розширили у повноцінний заклад харчування. При цьому, власники ресторану, який тоді називався «Княжий келих», не отримували погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років. Термін дії договорів закінчувався у 2024 році. Компанія звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити, крім цього, відповідну ухвалу за зверненням власників ресторану винесли на розгляд депутатів ЛМР. На засіданні 30 січня депутати відмовились продовжувати договір оренди.

Крім цього, в серпні 2024 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди. Після цього «БіНП ЛТД» звернулась в Львівський окружний адміністративний суд із вимогою зупинити дію вимоги про демонтаж задля забезпечення позову. 9 січня суд вирішив, що на час дії воєнного стану не потрібно продовження дозволу на функціонування літнього майданчика і клопотання підприємців задовольнив. 9 січня 2025 року суд зупинив дію вимоги департаменту природних ресурсів до ухвалення остаточного рішення суду.

Справу про автоматичне продовження терміну дії оренди землі розглядав Господарський суд Львівської області. 31 січня суддя Тарас Рим позов «БіНП ЛТД» задовольнив і продовжив дію договорів до 2035 року. Міська рада буде оскаржувати це рішення в апеляції.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.