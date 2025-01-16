Ресторан «Язиката теща» розбудували на місці літнього майданчика

Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію вимоги департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради про доброввільний демонтаж павільйону-ресторану «Язиката теща» у центрі Львова. Відповідну ухвалу виніс суддя Зіновій Гавдик задля забезпечення позову компанії «БіНП ЛТД», якій належить ресторан.

Як вказано в ухвалі, 30 грудня 2024 року департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ухвалив вимогу про добровільний демонтажвідкритого літнього майданчика на просп. Свободи, 16-18. Фактично йдеться про ресторан «Язиката теща», який розташований позаду Гарнізонного храму. У 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цьому місці облаштували літній майданчик, а з роками це приміщення розширили у повноцінний заклад харчування.

При цьому, власники ресторану, який тоді називався «Княжий келих», не отримували погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років.

У 2024 році в компанії «БіНП ЛТД» закінчився термін дії договору оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га. Крім цього, в серпні 2024 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди.

Після цього «БіНП ЛТД» звернулась в Львівський окружний адміністративний суд із вимогою зупинити дію вимоги про демонтаж задля забезпечення позову. 9 січня під час розгляду справи суддя Зіновій Гавдик вважає, що під час дї воєнного стану не потрібно продовження дозволу на функціонування літнього майданчика і клопотання підприємців задовольнив. Суд зупинив дію вимоги департаменту природних ресурсів до ухвалення остаточного рішення суду.

Як повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко, міська рада готує на цю ухвалу апеляцію. Окремо Господарський суд Львівської області слухає справу про визнання укладеними двох договорів оренди на 10 років.

«Попри всі аргументи та докази про незаконність діяльності кафе “Язиката теща” на просп. Свободи, суд заборонив місту демонтувувати наливайки, які заважають і школі, в який вчиться пів тисячі дітей і церкві, в якій ми щодня прощаємося із нашими героями», – повідомив Євген Бойко.

Він додав, що педагоги і батьки учнів, які навчаються в розташованій поруч школі №62, розпочали збір підписів про демонтаж.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.