Підприємець зможе облаштувати законний кіоск на іншій локації

На просп. Чорновола підприємець добровільно демонував перший МАФ задля створення пішохідного бульвару. Місто допоможе йому перенести торгову точку в іншу локацію, натомість демонтований кіоск передадуть на потреби військових. Про це у вівторок, 14 січня, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Йдеться про кіоск на просп. Чорновола, 59-61, який працював поруч із зупинкою громадського транспорту в напрямку центру Львова. 14 січня, власник кіоску Юрій Жеребчиков самостійно демонтував перший МАФ.

«Тут МАФ у мене стояв 5 років і ми займались швидким харчуванням, торгували. Я розумів, що це тимчасова споруда, але ми дійшли згоди, що ми можемо її перенести. Тому я з розумінням ставлюся до ситуації і переношу МАФ до існуючого бізнесу в зв’язку з рішенням міської ради, що тут буде будуватися бульвар. Ми розбираємо кіоск, а ті всі конструкції і матеріали віддаємо для потреб ЗСУ, для воїнів, які займаються БпЛА», – розповів Юрій Жеребчиков.

Фото ЛМР

Натомість міськрада погодила йому нову локацію в іншому районі міста. Юрій Жеребчиков – один із шести підприємців, що скористались альтернативою, яку запропонувало місто, – перенести коски з просп. Чорновола на іншу локацію.

«Бачимо перші результати засідань робочої групи спільно з підприємцями. Перший МАФ демонтовано. І що важливо – добровільно. Тож закликаємо інших підприємців із Чорновола, кому підходить така альтернатива, приходити на робочу групу і зголошуватися. Адже зараз найбільше протидіють наведенню порядку на проспекті саме ті підприємці, яких немає в Комплексній схемі розміщення тимчасових споруд і які вже 5 років працюють незаконно», – додав заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Додамо, що облаштування пішохідного бульвару передбачає ремонт пішохідної частини просп. Чорновола від кільця Липинського – Чорновола до вул. Варшавської протяжністю 1,2 км. Після реконструкції цей простір буде не лише транзитним, а стане місцем для відпочинку – вздовж бульвару встановлять вуличні меблі.

До фінансування реалізації цієї ідеї долучаться місцеві підприємці. Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен» та нового ресторану мережі McDonald’s на перехресті просп. Чорновола і вул. Панча.