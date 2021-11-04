Пішохідинй бульвар матиме протяжність близько 1 км

У Львові облаштують пішохідний бульвар від кільця на вул. Липинського-Чорновола до вул. Варшавської. До фінансування реалізації цієї ідеї долучаться місцеві підприємці. Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії 4 листопада депутати Львівської міської ради.

Нагадаємо, що на минулому засіданні сесії депутати дозволили збудувати житло на місці торгового центру на просп. Чорновола, 65. Потім міський голова Андрій Садовий наклав вето на цю ухвалу. Під час засідання 4 листопада депутати не розглянули вето міського голови. Натомість Садовий заявив, що замість цієї ухвали підготували ухвалу про створення пішохідного бульвару на просп. Чорновола.

Пішохідний бульвар буде простягатись від кільця Липинського-Чорновола до вул. Варшавської

Як розповів на сесії заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, пішохідну алею планують облаштувати від кільця на вул. Липинського-Чорновола до вул. Варшавської. Працівники міськради мають підготувати концепцію бульвару та визначити, чи є на території майбутньої алеї будь-які перешкоди. Загальна довжина бульвару складатиме близько 1 км. За словами Зубача, до реалізації цього проекту долучаться львівські підприємці.

Проект пішохідного бульвару мають виготовити уже наступного року, також у 2020-му мають обрати підрядника і розпочати роботи.