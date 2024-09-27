Новий заклад розрахований на понад 250 посадкових місць

У п’ятницю, 27 вересня, у Львові відкрився дев’ятий ресторан McDonald's. Новий заклад розташований у ТЦ «Арсен» на проспекті Чорновола, 93, що неподалік від парку імені 700-річчя Львова.

Як повідомили в прес-службі компанії, загальна площа нового McDonald's сягає 469,7 м². Тут працюватиме близько 100 працівників. У залі розташовано 127 посадкових місць, а на терасі – ще 126. З першого дня роботи ресторану відвідувачі можуть замовити страви в залі – на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися «МакДрайвом».

Служба доставки «МакДелівері» запрацює за кілька днів після відкриття. Графік роботи ресторану – з 7:00 до 23:00, «МакДрайву» – з 5:00 до 23:30.

«Ресторан у Львові працюватиме за розширеними правилами безпеки, яких неухильно дотримуються всі заклади “МакДональдз” в Україні. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою. При цьому, як і в усіх ресторанах “МакДональдз” в Україні, співробітники отримуватимуть повну заробітну плату, попри те, скільки часу вони провели в укритті протягом зміни», – зазначили в компанії. Також заклад працюватиме безперебійно під час відключень електроенергії.

Новий заклад у Львові – це 104-й відкритий McDonald's в Україні, а мережа тепер налічує 119 ресторанів (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки). Перший ресторан McDonald's у Львові відкрили в листопаді 1999 року.