Новий McDonald’s у Мукачево відкриють на трасі Київ – Чоп, біля АЗК ОККО

На околиці Мукачева на автозаправці ОККО відкриють перший ресторан швидкого харчування McDonaldʼs. Завершення будівництва заплановане на лютий 2025 року. Днями аналогічний заклад у співпраці ОККО і McDonaldʼs відкрили в Одесі.

Будівництво ресторану McDonaldʼs у Мукачеві анонсували ще в березні 2024 року. Пізніше пресслужба мережі підтвердила відкриття першого закладу на Закарпатті – в Ужгороді. В серпні на вул. Лавківській, 18 в Мукачеві, на трасі Київ – Чоп, біля АЗК ОККО почали будувати McDonaldʼs. Загальна площа нового ресторану швидкого харчування 469,3 м2, а завершити всі роботи мають у лютому 2025 року. Замовником будівництва є «Концерн Галнафтогаз».

Перший ресторан McDonaldʼs при АЗК ОККО днями відкрили в Одесі. Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі ОККО, це перший результат партнерства двох брендів, яке надалі планують продовжувати. Крім ресторану в Мукачево, компанії обговорюють ще кілька спільних проєктів.

McDonaldʼs на АЗК ОККО в Одесі

«Розвиток мережі ОККО від самого початку спрямований на те, щоб в одному місці запропонувати клієнтові максимум корисних сервісів, у тому числі й тих, які можуть надавати наші партнери. Розпочинаючи співпрацю з компанією McDonaldʼs, ми даємо нашим гостям ще більше можливостей та причин заїхати на ОККО. Ми не вбачаємо в цьому конкуренцію брендів, форматів, меню, навпаки – йдеться про доповнення один одного», – розповів віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Додамо, що в Ужгороді заклад McDonald’s планують відкрити на просп. Свободи. Також у 2024 році мережа вже відкрила заклад у Чернівцях. Зараз мережа McDonald’s в Україні налічує понад 100 ресторанів у 24 містах.