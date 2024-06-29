Ресторан McDonald’s у Чернівцях одночасно може вмістити 300 гостей

У Чернівцях, у суботу, 29 червня, відкрили перший в області ресторан McDonald’s. Заклад також став першим відкритим у 2024 році, повідомила пресслужба McDonald’s в Україні.

«Це один з найсучасніших закладів у світі – саме тут у Чернівцях. Усі ті новітні технології, які є у нас, представлені тут. Площа 605 м2, одночасно можемо прийняти 300 гостей. Окрім цього ще є клієнти на авто. І це десь 100 нових робочих місць», – розповів директор з розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, пише «Медіа агентство АСС».

McDonald’s в Чернівцях розташований на вул. Героїв Майдану, 184. У залі працюють 12 цифрових терміналів самообслуговування, є сервіс обслуговування за столиком. Автомобілісти зможуть придбати страви на МакДрайві. У коментарі «Суспільному» Віталій Стефурак розповів, що заклад зможе обслуговувати сто автомобілів за годину. А приблизно через три тижні запрацює служба доставки МакДелівері.

Фото сайту «Чернівці 24»

Заклад працюватиме в місті щоденно: зала ресторану – з 07:00 до 22:30, а МакДрайв – з 5:00 до 22:30, додають в компанії.

Зазначимо, наприкінці березня 2024 року CEO McDonaldʼs в Україні Юлія Бадрітдінова повідомляла, що Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. У цьому році компанія планує відкрити не менше шести ресторанів по всій Україні — йдеться про інвестиції у мільярд гривень.

Як писав ZAXID.NET раніше, у мікрорайоні Рясне у Львові планують збудувати новий торговий центр із рестораном швидкого харчування міжнародної мережі McDonald’s. Йдеться про будівництва на вул. Шевченка, 311б, поруч із церквою Пресвятої Трійці та корпусами заводу «Електрон».