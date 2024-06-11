Новий McDonald’s збудують на вул. Шевченка, 311б

У мікрорайоні Рясне у Львові планують збудувати новий торговий центр із рестораном швидкого харчування міжнародної мережі McDonald’s. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 11 червня.

Йдеться про будівництва на вул. Шевченка, 311б, поруч із церквою Пресвятої Трійці та корпусами заводу «Електрон». У 2022 році місто виставило цю ділянку на продаж. 0,58 га за 19,1 млн грн придбав власник кількох автосалонів у Львові Павло Волков.

Як повідомили під час засідання виконавчого комітету 11 червня, на цій ділянці інвестор збудує двоповерховий торговий центр та одноповерховий ресторан McDonald’s. Навколо будівель облаштують громадський простір із дитячим майданчиком та велопарковками, а також відкритий паркінг на 44 місця.

Місцерозташування та візуалізація майбутнього ТЦ із рестораном

МУО на будівництво торгового центру з рестораном отримало є ТОВ «Баварія Львів», що належить власнику ділянки Павлу Волкову. Він є власником дилерського центру «Лексус Львів» та сервісного центру Toyota «Діамант» у Львові.

Нагадаємо, зараз у Львові працюють 8 ресторанів McDonald’s за такими адресами:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;

просп. Свободи, 35;

вул. Зелена, 147а;

просп. Червоної Калини, 60;

вул. Володимира Великого, 24а;

с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis.

Також у Львові анонсували відкриття ще двох ресторанів міжнародної мережі – на вул. Патона та на просп. Чорновола, поруч із ТЦ «Арсен».