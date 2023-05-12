Новий ТРЦ звезуть на місці недобуду на вул. Шевченка, 313

У мікрорайоні Рясне у Львові збудують новий торговий центр із кінотеатром, паркінгом на майже 500 місць та громадським простором. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 12 травня.

Йдеться про ділянку на вул. Шевченка, 313 площею 1,6 га, призначену для громадської забудови, на якій зараз розташований триповерховий недобуд. На його місці збудують 7-поверховий торговий центр на 8 тис. м2 торгових площ із офісами на 1000 м2, кінотеатром IMAX на 400 місць, фудкортами, підземним паркінгом на 217 автомобілів та наземним на 277 авто.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, новий ТРЦ зможе обслуговувати мешканців Рясного та Рясне-Руської. Біля ТРЦ облаштують громадський простір із вуличними меблями та озелененням. Будівля буде інклюзивною та пристосованою для відвідування людьми з інвалідністю.

«Зведення такого ТРЦ передбачає значне покращення інфраструктури для мешканців Рясного, яким не потрібно буде їхати в інші райони Львова на закупи чи сходити в кіно. Водночас, певен, цей ТРЦ буде обслуговувати не лише Рясне, а й мешканців Рясне-Руської, і навіть для сусідньої Івано-Франкової громади Львівської агломерації», – повідомив Любомир Зубач.

Дозвіл на будівництво отримало ТзОВ «Компанія Квартал-Сіті». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована понад три роки тому у Львові за адресою будівництва. Понад 90% фірми належить львів’янці Наталії Лунів, ще понад 7% – льівв’янину Любомиру Борису.