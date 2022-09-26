Земельна ділянка розташована на вул. Шевченка у Рясному-2

Львівська міська рада продала земельну ділянку площею 0,58 га у мікрорайоні Рясне-2 за 19,1 млн грн. Покупцем став власник кількох автосалонів у Львові Павло Волков.

Львівська міська рада двічі виставляла земельну ділянку зі стартовою ціною 18,7 млн грн на вул. Шевченка, 311-б на аукціон. З першої спроби продати ділянку не вдалося, оскільки на торги прийшов лише один учасник – підприємець Павло Волков, запропонувавши за землю 30,4 млн грн.

У понеділок, 26 вересня, управління земельних ресурсів ЛМР вдруге провело аукціон, не змінюючи стартову вартість земельної ділянки. На торги знову прийшов лише Павло Волков, цього запропонувавши 19,1 млн грн за ділянку.

За правилами проведення аукціонів, якщо об’єкт виставляють на аукціон вдруге, то переможцем можуть обрати і єдиного учасника. Таким чином Павло Волков став переможцем торгів і невдовзі міська рада має підписати з ним договір про купівлю ділянки площею 0,5814 га в Рясному.

Земельна ділянку, яку продала міська рада, розташована на вул. Шевченка, 311-б

Призначення цієї земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Що конкретно тут будуватимуть, нараз невідомо. Павло Волков є власником дилерського центру «Лексус Львів» та сервісного центру Tpyota «Діамант» у Львові, то, ймовірно, у Рясному з'явиться новий автосалон.