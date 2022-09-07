Львівський ювелірний завод планують продати цього року

У вересні Кабінет міністрів України відновлює приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану. У середу, 7 вересня, Львівська ОВА оприлюднила перелік такого майна на Львівщині. Загалом йдеться про 39 об'єктів, які планують продати за спрощеною процедурою.

Улітку цього року уряд затвердив перелік із 420 об’єктів, які будуть спрямовані до Фонду держмайна на приватизацію. З них 39 об’єктів малої приватизації розташовані на Львівщині. Серед них «Львівський дослідний завод НАНУ», «Львівський науково-дослідний і проектний інститут ЛьвівбудНДІ проект», готель «Власта», «Львівський ювелірний завод», що розташовані у Львові.

З детальним переліком об’єктів, що підпадають під приватизацію цього року, можна ознайомитись у цій таблиці. Частина об’єктів виставляються на продаж повторно, адже з першого разу не вдалося знайти покупця або на їхнє майно накладений арешт.

У ЛОДА зазначають, що приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Тобто приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, в тому числі ті, які є під арештом, а таких у Львівській області є сім. В такому випадку покупець також зобов‘язаний погасити раніше накопичені борги.

Також зростатимуть гарантійні внески, а оплата за актив відбуватиметься до укладання договору купівлі-продажу. Процес приватизації від оголошення аукціону до підписання договору займатиме не більше двох місяців.

Якщо в аукціоні зареєстрований лише один учасник, він зможе викупити об’єкт за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової. Якщо ж з першого разу покупців не буде, то дозволятимуть проводити повторні аукціони. Допускатимуть покрокове зниження стартової ціни, але не більше, ніж на 50%.