Це вже не перша спроба Фонду державного майна продати ці спиртзаводи

На Тернопільщині Фонд державного майна планує продати Кобиловолоцький та Марилівський спиртзаводи. Це вже не перша спроба продати ці підприємства. З приватизацією Марилівського спиртзаводу в 2020 році стався скандал: в аукціоні переміг молдовський інвестор, але згодом він відмовився від покупки через невідповідність описаного в документах майна його реальному стану. В 2021 році від Кобиловолоцького спиртзаводу також відмовився інвестор через борги підприємства.

Нові аукціони стартують з початку вересня, повідомила прес-служба Фонду державного майна України. В число перших об'єктів на приватизацію потрапили два спиртзаводи Тернопільської області.

Йдеться про Марилівський спиртзавод, що у селищі Нагірянка Чортківського району. Його стартова ціна – 54 млн грн. До лоту входять як будівлі на території заводу, так і все інше майно. Аукціон повинен відбутись 19 вересня.

Це вже третя спроба продати цей завод. Вперше його виставили на торги в 2020 році. Тоді на аукціоні переміг молдовський інвестор, який мав заплатити 120 млн грн. Втім, переможець заявив про невідповідності у описі лота та його реальному стані і подав у суд на Фонд державного майна. В лютому 2022 завод намагались продати вдруге, але безуспішно.

Також продаватимуть Кобиловолоцький спортзавод, що у селі Кобиловолоки Тернопільського району. Його стартова ціна вдвічі нижча: 25 млн грн. Торги повинні відбутись 20 вересня. Зазначимо, що підприємство також вже намагались продати. Перший аукціон відбувся наприкінці 2020 року, тоді в торгах переміг підприємець, який запропонував 81 млн грн. Втім, згодом він був змушений відмовитися від угоди через борги самого «Укрспирту».

Загалом з вересня в Україні на приватизаційні аукціони виставлять вісім спиртових заводів. Окрім цього, виставлять також близько 150 інших об‘єктів.