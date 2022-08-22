Такий вигляд мав пам'ятник з літаком МіГ-17 до демонтажу

Тернопільська міськрада вирішила продати демонтований корпус літака МіГ-17, який раніше стояв при вході у парк Національного Відродження. Виручені гроші використають на купівлю дронів для підрозділів ЗСУ, у яких служать мешканці Тернополя. У скільки депутати оцінюють вартість літака, наразі невідомо.

Рішення прийняли у понеділок, 22 серпня, на засіданні позачергової сесії Тернопільської міської ради, повідомляє прес-служба. Згідно з рішенням, корпус літака МіГ-17 без силової установки та навісного обладнання продадуть на аукціоні, а виручені гроші використають на потреби армії.

«Всі кошти підуть на закупівлю безпілотних літальних апаратів для підрозділів ЗСУ, в яких служать наші тернополяни», – зазначив міський голова Сергій Надал. Депутати підтримали це рішення.

Нагадаємо, що пам'ятник на честь радянських льотчиків-«визволителів» був встановлений при вході у парк Національного відродження на масиві «Східний». 14 квітня 2022 року міськрада влада його демонтувала. За словами Сергія Надала, монумент був аварійним. На його місці планують встановити новий пам'ятник на честь українських захисників.

До слова, ідея щодо продажу демонтованої радянської техніки не нова. Раніше мер міста Дубно заявляв, що планує продати демонтований радянський танк ІС-2, знятий з постамента, за півмільйона доларів.