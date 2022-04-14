Пам'ятник був встановлений у парку національного відродження в 1978 році

У Тернополі демонтували радянський пам'ятник з літаком «МІГ-17». Монумент був розташований у парку Національного відродження у житловому масиві «Східний». Це вже другий радянський монумент, демонтований у Тернополі, раніше в місті знесли пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну.

Про демонтаж повідомила прес-служба Тернопільської міськради зранку в четвер, 14 квітня. Раніше рішення про знесення монументу прийняв міський виконавчий комітет. У рішенні зазначається, що демонтований літак перебуватиме на безоплатному зберіганні в підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Тернопільський міський голова Сергій Надал додав, що літак був аварійним. На місці монументу планують встановити новий пам'ятник Героям України.

Демонтований монумент передадуть на зберігання комунальному підприємству

Додамо, що пам'ятник «МІГ-17» був встановлений при вході у парк Національного відродження на масиві «Східний». Парк заклали в 1978 році, у радянський час він мав назву «Комсомольський парк». Також там було побудовано пам'ятники льотчикам-визволителям Тернополя, могила Січовим стрільцям, воїнам-інтернаціоналістам, пам'ятник чорнобильцям і загиблим міліціонерам.