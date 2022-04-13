Пам'ятник радянському танку Т-34 встановили на меморіалі у Заліщиках в 1958 році

У місті Заліщики демонтують пам'ятник радянському танку Т-34, а також пам'ятник загиблим у Другій світовій радянським солдатам. Крім цього, планують перепоховати останки загиблих, що наразі захоронені у братській могилі на цьому меморіалі.

Громадське обговорення за участю представників міськради, духовенства, депутатів, учасників АТО та істориків відбулось у вівторок, 12 квітня. Учасники одноголосно вирішили демонтувати пам'ятник радянському танку та пам'ятник полеглим у Другій світовій війні радянським солдатам. Щоправда, також доведеться перезахоронити останки 360 солдатів.

«Присутні обговорили питання можливого перепоховання залишків тіл на міське кладовище. Для цього потрібно вивчити усі деталі, звернутися з офіційними запитами у відповідні інстанції, щоб вони надали роз'яснення, щодо проведення даної процедури. Працівниками міської ради буде надіслано відповідні звернення. Про результат громадськість повідомимо згодом», – зазначають в прес-службі міськради.

Після обговорення відбулось засідання міськвиконкому, на якому погодили демонтаж. Відтак за декілька днів працівники «Заліщицького МКП» демонтують танк і пам'ятник. Плити і хрести наразі зносити не будуть.

Наразі в Україні активно зносять пам'ятники, які мають стосунок до радянської чи російської історії. Так 9 квітня у Тернополі демонтували пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну.

Також 11 березня стало відомо про демонтаж пам'ятника радянському танку в Мукачево. На місці монументу планують відкрити невеликий сквер.