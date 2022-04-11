Танк у Мукачеві встановили ще у 1969 році

У Мукачеві демонтували радянський танк, який був розташований на постаменті у невеличкому сквері поблизу вулиці Миру. У міській раді запевняють, що танк не мав стосунку до Другої світової війни.

Як у понеділок, 11 квітня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, працівники комунального підприємства демонтували пам'ятник, його передадуть на зберігання. Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення попередньо погодив міськвиконком.

У прес-службі Мукачівської міськради запевняють, що демонтований танк не мав стосунку до Другої світової війни: «Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої бригади. Відношення до Другої світової війни не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці», – йдеться у повідомленні міськради.

Мер Мукачева Андрій Балога пізніше уточнив, що «на місці демонтованого радянського танку буде новий сквер. Громіздкий постамент планують розібрати та облаштувати зелену зону для відпочинку мукачівців».

Нагадаємо, у Мукачеві демонтували пам'ятник Алєксандру Пушкіну та меморіальну дошку із ЗОШ №1, яка раніше відмовилася від імені російського поета. Раніше на засіданні міськвиконкому прийняли рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, які мають стосунок до російських та радянських діячів культури, мистецтва, політики.