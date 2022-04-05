Міський голова Мукачева Андрій Балога заявив про наміри перейменувати майже 90 вулиць, скверів, площ та провулків на території громади, які мають назви, що стосуються російських та радянських діячів політики, літератури та мистецтва. Відповідне рішення вже затвердив виконком Мукачівської міськради, незабаром його розглянуть на сесії.

Як у вівторок, 5 квітня, повідомила прес-служба Мукачівської міськради, на території громади змінять назви усіх вулиць, скверів, площ та провулків, які мають ім’я російських чи радянських діячів політики, літератури та мистецтва. Таку ініціативу вже обговорили на комісії з питань збереження історичної спадщини.

«З метою відзначення подвигу, масового героїзму громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі агресії росії було розглянуто звернення про перейменування вулиць Мукачева та сіл громади, які містять російські та радянські назви», – зазначається у повідомленні прес-служби.

У Мукачівській міській раді зазначають, що наразі йдеться про перейменування понад 60 вулиць міста та 18 вулиць в 10 селах, що входять до складу територіальної громади. Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих Героїв на російсько-українській війні, видатних діячів Мукачева, Закарпаття, України. Після опрацювання комісією з питань історичної спадщини, проект рішення винесуть на розгляд сесії Мукачівської міської ради.

Зазначимо, 21 березня в Ужгороді демонтували пам’ятний знак «300-річчю возз’єднання України з Росією», який був встановлений у Боздошському парку. До акції долучилося близько десяти ужгородців, допомогу в знесенні знаку активістам надала адміністрація парку. Як зазначалося на самому пам’ятному знаку, він був встановлений на території ужгородського парку ще у 1954 році.