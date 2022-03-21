Пам'ятний знак у Боздошському парку облили червоною фарбою і демонтували

В Ужгороді облили червоною фарбою і демонтували пам’ятний знак «300-річчю возз’єднання України з Росією», який був встановлений у Боздошському парку. До акції у понеділок, 21 березня, долучилося близько десяти ужгородців, допомогу в знесенні знаку активістам надала адміністрація парку. Як зазначається на самому пам’ятному знаку, він був встановлений на території ужгородського парку ще у 1954 році.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомив Станіслав Данко, журналіст, один із ініціаторів знесення пам’ятного знаку про «300-річчя возз’єднання України з Росією», активістам в Ужгородській міській раді підтвердили, що плита не несе жодної історичної та культурної цінності.

«В акції взяло участь з десяток активістів, які і були ініціаторами знесення. Це, зокрема, й історики Ужгородського національного університету. У міській владі нам повідомили, що плита не несе жодної історичної та культурної цінності, тому було вирішено її знести», – зазначив Станіслав Данко.

Також він додав, що допомогу в знесенні надала адміністрація парку: «Парк організував екскаватор, який безпосередньо демонтував плиту та відвіз її у напрямку російського воєнного корабля», – додав Станіслав Данко.