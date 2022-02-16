Антон Стемковський був членом комуністичної партії, загинув у віці 38 років

У Володимирі з Ладомирського кладовища невідомі вкрали погруддя комуніста Антона Стемковського. Пошкоджений пам'ятник помітила літня жінка, яка прийшла прибирати могили своїх родичів. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до крадіжки.

Як повідомляє 12 канал, інцидент стався на Ладомирському цвинтарі у місті Володимирі. Понищений надгробок на могилі Антона Стемковського у вівторок, 15 січня, помітила місцева жінка, яка прийшла прибирати могили родичів.

Зазначимо, що Антон Стемковський народився в 1906 році. Був членом КПЗУ (Комуністичної партії Західної України), головою Зарічанської сільської ради. Загинув у віці 38 років у 1944 році. Офіційна радянська пропаганда стверджувала, що його вбили «українські буржуазні націоналісти».

Сьогодні ж історик, його внук Володимир Стемковський стверджує: достеменно обставин смерті діда з’ясувати так і не вдалося. За однією з версій, його вбили члени загону НКВС, замасковані під бійців УПА. За іншою версією, він співпрацював з нацистськими окупантами, за що і був покараний.