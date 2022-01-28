Працівники міськради привітали мешканця громади як довгожителя і ветерана

Сарненська міська рада Рівненської області розмістила на своєму сайті та Facebook-сторінці вітання зі 102-річчям місцевого мешканця як ветерана війни та учасника бойових дій. Після критики цього вітання у соцмереж допис видалили. Ветеран АТО/ООС та редактор місцевого видання заявив, що іменинник працював в органах НКВС, висилав родини українців у Сибір і ніколи не був на фронті.

На допис про вітання зі 102-річчям мешканця Сарн Петра Лубеннікова працівниками Сарненської міськради гостро відреагував ветеран АТО/ООС Тарас Давидюк. «Гордимося довгожителем нашої громади, схиляємо голову перед його мудрістю і життєвою витримкою…був постійно у вирі подій нашого району як керівник високого рівня у партійній номенклатурі. Петро Пилипович Лубенніков є ветераном війни, учасником бойових дій, його життєвий шлях повниться непростими спогадами», — написала у вітанні міськрада. Натомість Тарас Давидюк, який є редактором місцевого видання «Горинь-інфо», назвав вітання цинічним і заявив, що іменинник служив в органах НКВС, перебував у тилу і ніколи не був на фронті.

У своїй публікації Тарас Давидюк наводить біографічну довідку Петра Лубеннікова, у якій вказує, що в Україну енкаведист прибув у 1943 році, на Рівненщині працював у кількох районних відділах НКВС. «Відзначився він на Рівненщині висилкою багатьох родин у Сибір, репресіями проти українського населення. Особливо жорстко він діяв проти католицької громади Сарн під час закриття місцевого костелу. Боровся проти борців за незалежність України», — пише Тарас Давидюк. Петро Лубенніков досі числиться засновником Сарненської районної організації комуністичної партії України, діяльність якої заборонена.

Після розголосу Сарненська міськрада видалила пост зі свого сайту та зі своєї сторінки на Facebook і розмістила інший, в якому вибачилася перед мешканцями громади. «На момент привітання уся відома інформація про ветерана - це те, що він пройшов воєнне лихоліття, був постійно у вирі подій нашого району. Був свідком багатьох історичних віх. Інших відомостей про ветерана не було. Інші дані його біографії, як і те, що він є пов’язаним у минулому з НКВС, стали відомі тільки від мешканців після допису… Вибачаємося перед усіма мешканцями громади, патріотичні почуття котрих образили»,— ідеться у новому повідомленні.

Тарас Давидюк є магістром політології, вчителем історії та правознавства. Був волонтером, а потім пішов служити. В армії працював розвідником, мінометником та інженером. Після закінчення контракту заснував і очолив видання «Горинь-інфо».