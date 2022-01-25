Олена Бойко (Віщур) у 2015 році втекла до Москви, де брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах

Колишня львівська журналістка Олена Бойко (Віщур) подала апеляцію на вирок Галицького райсуду Львова, яким її визнали винною у посяганні на територіальну цілісність України. Згідно з тим вироком, вона уникла реального тюремного ув’язнення за «законом Савченко», проте вона все ж відсиділа 412 днів у камері СІЗО. Тепер Львівський апеляційний суд розгляне законність рішення судді Галицького райсуду Віталія Радченка.

Олена Бойко відома своїми проросійськими поглядами. У 2015 році вона втекла до Москви, де брала участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах та заявляла про незаконність обрання української влади. Ще до втечі в Москву Олена Бойко відзначилась своєю провокативною діяльністю, вона була автором сайту сепаратистського руху «Галицький яструб», де публікувалися матеріали антиукраїнського спрямування.

Бойко затримали на українському кордоні у 2019 році, після того як її депортували з Росії через порушення міграційного законодавства.

Галицький райсуд Львова виніс вирок Олені Бойко (Віщур) 25 листопада 2021 року. Суддя Віталій Радченко визнав Олену Бойко винною у посяганні на територіальну цілісність України і призначив їй два роки і три місяці тюремного ув'язнення. Зважаючи, що за «законом Савченко» сепаратистка уже фактично відбула це покарання, провівши 412 днів у СІЗО, до тюрми Бойко не стали переводити.

Втім, Олена Бойко не погодилась з таким вироком і оскаржила його у апеляційному суді. На початку січня 2022 року суддя Львівського апеляційного суду Оксана Маліновська-Микич відкрила апеляційне провадження за скаргою адвоката Олени Бойко.

До слова, у суді Олену Бойко захищає відразу троє адвокатів: Ярослав Гандзюлевич, Руслан Бельський та Світлана Новицька.