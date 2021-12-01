Олена Бойко (Віщур) у 2015 році втекла до Москви, де брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах

Галицький районний суд Львова визнав колишню львівську журналістку 61-річну Олену Бойко (Віщур) винною у посяганні на територіальну цілісність України. Суд призначив їй два роки та три місяці тюрми, але за «законом Савченко» вважається, що вона уже відбула покарання, провівши рівно половину цього терміну у СІЗО.

Відома своїми проросійськими поглядами Олена Бойко у 2015 році втекла до Москви, де неодноразово брала участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах та заявляла про незаконність обрання української влади.

Російські ЗМІ називали Олену Бойко «відомим критиком політики президента України Петра Порошенка», але варто наголосити, що до своєї втечі зі Львова вона відзначалася радше провокативною, аніж журналістською діяльністю. Віщур (Бойко) була активним автором сайту сепаратистського руху «Галицький яструб», де публікувалися матеріали антиукраїнського спрямування.

Після втечі в Москву Олена Бойко (Віщур) зверталась до російської влади з проханням про надання політичного притулку, однак їй відмовили і у січні 2019 року депортували через порушення міграційного законодавства. Відразу ж на українському кордоні її затримала СБУ за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України. Вийти на волю під заставу Бойко змогла лише через рік – 3 березня 2020 року.

Як вказано у вироку суду, протягом серпня-жовтня 2016 року Олена Бойко, називаючи себе «львівською журналісткою у вигнанні», брала участь у різних програмах сепаратистських медіа, де закликала відновити територіальні межі України станом на 1939 рік, передати Галичину Польщі, Буковину – Румунії, а Закарпаття – Угорщині та Словаччині.

У суді Олена Бойко підтвердила свої слова, але винною себе не визнала.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Радченко визнав Олену Бойко винною у посяганні на територіальну цілісність України та призначив їй два роки, три місяці та один день ув'язнення. Зважаючи на те, що вона провела 412 днів у СІЗО, а за «законом Савченко» один день попереднього ув’язнення рахується як два дні позбавлення волі, Олена Бойко (Віщур) уже відбула призначене покарання.