Підозрювану в сепаратизмі львівську екс-журналістку випустили з СІЗО під заставу

Олена Бойко (Віщур) під час засідання суду у Львові, 24 грудня 2019 року

Колишня львівська журналістка 60-річна Олена Бойко (Віщур), яку понад рік тому депортували з Росії і яку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, вийшла на волю з СІЗО, сплативши заставу у розмірі 168 тис. грн.

У п’ятницю, 10 квітня, в прокуратурі Львівщини ZAXID.NET повідомили, що досудове слідство у кримінальному провадженні щодо Олени Бойко завершено, триває розгляд справи у суді. Підозрювана перебуває на волі уже понад місяць, оскільки сплатила заставу у розмірі 168 160 грн і вийшла з СІЗО ще 3 березня.

Рішення про звільнення Олени Бойко (Віщур) під заставу передбачає, що вона за першим викликом з'являтиметься до слідчих і на засідання суду. Наразі, як запевнили ZAXID.NET у прокуратурі та СБУ, підозрювана добровільно виконує усі формальності, втім вона і далі залишається під певним наглядом.

Нагадаємо, колишня львівська журналістка Олена Бойко (Віщур), відома своїми проросійськими поглядами, у серпні 2015 року втекла до Москви, де неодноразово брала участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах та заявляла про незаконність обрання української влади. До втечі до Москви Олена Бойко (Віщур) відзначалася участю у провокативних акціях у Львові. У липні 2015 року СБУ затримувала двох членів організації «Галицький яструб», зокрема, і Олену Бойко, за спробу організації у Львові мітингу за відділення Львівщини від України.

Після втечі до Москви, вона неодноразово зверталась до російської влади з проханням про надання політичного притулку, однак їй відмовляли. У грудні 2018 року московський суд вирішив депортувати Олену Бойко з Росії через порушення нею міграційного законодавства.

Олену Бойко затримали 16 січня 2019 року, коли у супроводі російських спецслужб жінка перетнула кордон з Україною у пункті пропуску «Гоптівка» у Харківській області. Її відразу ж затримали оперативники СБУ і доправили до Львова. Тоді вона сама просила суд узяти її під варту і залишити у СІЗО, пояснивши, що на свободі їй загрожує небезпека. Загалом у СІЗО вона провела більше року.

Олені Бойко (Віщур) інкримінують ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), що передбачає позбавлення воді на термін від 5 до 10 років.