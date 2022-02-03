Попри звернення мешканців погруддя міськрада Славутича не демонтувала пам'ятник Антону Одусі

У четвер, 3 лютого, невідомі звалили у Славуті погруддя енкаведиста Антона Одухи. Наразі поліція встановлює причетних до цього осіб. Відомо, що до міськради неодноразово зверталися мешканці з проханням демонтувати пам'ятник з огляду на закон про декомунізацію, втім погруддя

Про завалений пам'ятник у Славуті повідомило місцеве видання «День за днем». У прес-службі місцевої поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент справді був, але наразі правоохоронці встановлюють детальні обставини події. «Наразі перевірка встановлює причетних осіб. Поки нічого сказати не можемо. Подія зареєстрована як злочин», – заявила речниця Шепетівського райуправління поліції Інна Чаховська.

На теренах Хмельниччини Антон Одуха відомий розстрілами воїнів УПА у 1944 році та катуванням полонених. До 2021 році, окрім погруддя, у Славуті була ще й вулиця Антона Одухи, втім її врешті перейменували на вулицю Леоніда Лавренюка. Похований Антон Одуха також у Славуті.