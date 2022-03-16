У садибі Попова росіяни викрали мармуровий унітаз

Міністерство культури та інформаційної політики на своїй сторінці у Facebook оприлюднило список пошкоджених російськими військами пам’яток архітектури.

«Росія стратегічно руйнує не лише українські міста та інфраструктуру, але також й українську культурну спадщину. Музеї, архітектурні пам’ятки, палаци, церкви стають цілями російських ракет та обстрілів. Адже справжня мета путіна – винищення української нації, культури, історії та ідентичності», – йдеться на сторінці міністерства.

Від обстрілів окупантів постраждали будівля краєзнавчого музею в Охтирці, музей українських старожитностей у Чернігові, кінотеатр Щорса у Чернігові, садибу Попова у Запорізькій області, Святогірської Лаври, Харківського національного університету, Будинок «Слово» у Харкові, церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Житомирщині та інші пам’ятки.

Також Мінкульт разом із Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки продовжує збирати інформацію щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України.

«Закликаємо свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів України надіслати фото або відео докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua», – повідомляють у відомстві.

Частина доказів уже розміщена на сайті. Верифіковані матеріали можуть бути передані Міжнародному кримінальному суді в Гаазі для проведення слідчих дій.

Кінотеатр Щорса у Чернігові Кінотеатр Щорса у Чернігові

Краєзнавчий музей в Охтирці Краєзнавчий музей в Охтирці

Святогорська Лавра Святогорська Лавра

Будинок «Слово» Будинок «Слово»