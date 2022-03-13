Тиждень тому пам'ятку «Садиба Попова» обстріляли

13 березня російські окупанти розтрощили відомий замок-палац «Садиба Попова» у м. Василівка, єдиний на Запоріжжі. Він є пам’яткою архітектури XIX ст., у ньому працює музей-заповідник.

Військові викрали все цінне майно, а приміщення музею знищили. Про це повідомила директорка Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» Анна Головко.

«Щойно окупантами було пограбовано музей-заповідник "Садиба Попова". Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано ногами. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що трапилося на шляху», – повідомила Анна Головко.

Нагадаємо, 7 березня російські військові обстріляли палац. Його фасад, вікна зазнали пошкоджень.

Садиба Попова — відома пам'ятка архітектури XIX століття, палацово-парковий ансамбль у Запорізькій області, нині там працює історико-архітектурний музей-заповідник.

Хроніки опору. День вісімнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET