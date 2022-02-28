У селищі Іванків на Київщині згорів історико-краєзнавчий музей, де збергілаися роботи Марії Приймаченко

Під час наступу російських військ у селищі Іванків на Київщині у неділю, 27 лютого, згоріла будівля історико-краєзнавчого музею. В колекції цього музею були роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.

«У містечку Іванків згорів історико- краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Приймаченко», – написала уночі, 28 лютого, колекціонерка української старовини й мистецтва, дослідниця і блогерка Устина Стефанчук.

Пізніше, як розповіла ZAXID.NET Устина Стефанчук, на її пост поскаржилися, його заблокували.

Також інформацію про знищення музею підтвердила директорка Вишгородського історико-культурного музею Влада Литовченко.

«Однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», – написала Литовченко.

фото Укрінформ

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У музеї було понад два з половиною десятки картин мисткині, а також інші роботи, серед яких – роботи вишивальниці Ганни Верес. Проте пізніше стало відомо, що частина робіт Приймаченко перебували на виставці у Києві, частину під час пожежі врятували люди.

«Роботи Приймаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли!!!! Музей відбудуємо!», – повідомила ведуча телеканалу «Рада» Тетяна Гончарова. Також з'явилась інформація, що частина колекції була на виставці у Києві.

Нагадаємо, що селище Іванків на півночі Київської області вступило в бій із ворогом ще 25 лютого. Тоді Іванковом пройшла колона російських танків. У селищі зруйновані будинки та вулиці.

Марія Приймаченко (Примаченко) (1908–1997) – українська народна художниця в жанрі «наївного мистецтва»; лауреатка Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Народилася і похована у с. Болотня Вишгородського району Київської області. Створила понад 800 картин, 650 робіт зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (Київ). За рішенням ЮНЕСКО 2009 рік було визнано роком Марії Примаченко.

Іванківський історико-краєзнавчий музей був відкритий 21 лютого 1981 року. Він розміщений у колишньому панському маєтку, перебудованому за радянських часів. Гордістю музею була колекція художніх творів української народної художниці в жанрі «наївного мистецтва» Марії Приймаченко. У 2016–2018 роках приміщення музею капітально відремонтували.

Іванків розташований на відстані 80 км до столиці й близько 50 км до Чорнобиля. Раніше тут підірвали міст, щоб противник не зміг просунутися далі до Києва.

Зазначимо, що напередодні російські війська також обстріляли центр Чернігова. За інформацією Чернігівської облдержадміністрації, ракета влучила поблизу обласного молодіжного центру, (колишній кінотеатр ім. Щорса). Будівлю кінотеатру, яка є пам'яткою архітектури та буда зведена у 1939 році), зруйновано. Також у будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна. Внаслідок події, за попередньою інформацією, немає.

Фото Чернігівської облдержадміністрації

Зазначимо, що міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав позбавити РФ статусу члена ЮНЕСКО через порушення міжнародного права й конвенцій. Він наголосив, що внаслідок збройного наступу Росії на Україну знищуються численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини, безліч історичних і архітектурних пам’яток і об’єктів перебувають під загрозою.

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