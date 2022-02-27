Найбільший у світі транспортний літак українського виробництва АН-225 «Мрія» знищила армія РФ під час атаки на Гостомель

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений найбільший транспортний літак у світі АН-225 «Мрія». Це був єдиний екземпляр унікального літака, створеного українськими авіаконструкторами ще у 1988 році.

Два співробітники з ДП «Антонов» – чинний та колишній – повідомили «Радіо Свобода» про те, що внаслідок повітряної атаки росіян на Гостомель був спалений літак «Мрія», який перебував на території аеропорту на стоянці. Згодом інформацію про знищення «Мрії» підтвердили у Сухопутних військах ЗСУ.

Джерела журналістів надали фотографію знищеного ангару, в якому перебувала «Мрія». «Після п'ятого авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день [24 лютого]. Обстрілювали з вертольотів», – розповів також міський голова Бучі – міста, що за чотири кілометри від Гостомеля – Анатолій Федорук.

Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar свідчать, що після 5 лютого «Мрія» перебувала в аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала.

Водночас, п’ять вантажних суден АН-124-100 «Руслан» були вивезені раніше та перебувають за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що «Руслани» перебувають за межами України.

АН-225 «Мрія» – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом. «Мрія» також брала участь у параді до Дня незалежності України.

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