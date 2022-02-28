У ніч з 27 на 28 лютого приблизно о 2:45 у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Про це в Telegram повідомляє Держспецзв’язку.

У будинку зайнялася пожежа на двох нижніх поверхах. За інформацією ДСНС, у результаті постраждала одна жінка, її травми незначні, повідомляє «Суспільне Чернігів». Пожежу станом на 5:15 ліквідували.

Лише станом на 26 лютого у Чернігові росіяни обстріляли вже 14 житлових будинків.

Нагадаємо, що в Україні за 4 дні війни, яку розв’язала Росія, загинуло 352 цивільні особи і ще 1684 людини дістали поранення. Зокрема, унаслідок російських обстрілів Маріуполя Донецької області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка. Вона померла в лікарні.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий