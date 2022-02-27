Танки винищили разом з особовим складом, кількість ворожих втрат уточнюється

27 лютого українські Збройні сили знищили танкову роту російської армії разом з особовим складом. Такий результат боїв поблизу населеного пункту Прилуки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави знищено танкову роту армії рф», — вказано у повідомленні Генштабу. Наразі там не повідомляють кількість одиниць знищеної техніки.

Як повідомляє Міноборони України, центром концентрації російських військ, які намагаються прорватися до Києва, зараз є Республіка Білорусь. Вранці після невдалої спроби заволодіти Черніговом російські підрозділи здійснили обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця. З напрямку Сум і Прилук ворога вдалося зупинити.

Також за останніми повідомленнями Генштабу ЗСУ російські війська зазнали великих втрат на Київщині.

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