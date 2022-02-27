Російські диверсанти пересувались Києвом на автомобілі українських медиків

Військові головного управління розвідки Міноборони знешкодили групу чеченських диверсантів, які переміщувались Києвом на автомобілі «швидкої» на українських номерах. Частину диверсантів вбили, інших взяли у полон.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, близько 12:30 українські розвідники у Києві зупинили чеченських диверсантів, які пересувались на автомобілі швидкої допомоги. Частину диверсантів українські військові розстріляли, інших затримали.

Наразі інформацію про те, який саме військовий підрозділ РФ зупинили українські розвідники, немає. Ймовірно, більше даних буде після допиту полонених.

Раніше українські військові розгромили колону 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва біля Гостомеля.

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