У Чернігові горять будинки через обстріли росіян

Російські військові обстріляли щонайменше 15 житлових будинків та дитячий садок у Чернігові. Про це повідомляє «Суспільне.Чернігів» з посиланням на місцеве ДСНС.

Внаслідок обстрілів у Чернігові фіксують пожежі. Відомо, що росіяни обстріляли 15 житлових будинків, дитячий садок та автозаправку.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус закликав усіх мешканців, які мають зброю, доєднуватись до захисту міста. Натомість решту мешканців Чернігова закликають ховатись в укритті, якщо немає можливості – просто не виходити з дому.

Також місцевих попередили, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, замасковані під дитячі іграшки, телефони та інші предмети. Їх брати в руки не можна.

Так виглядає один з житлових дворів у Чернігові після обстрілів росіян

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