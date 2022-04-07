Пам'ятник Пушкіну, що розташований у самому центрі Ужгорода, перейменували на честь французького співака Джо Дассена. У четвер, 7 квітня, місцеві помітили, що на постаменті замалювали літери зі згадкою про Пушкіна та замінили їх написом Джо Дассен.

Погруддя Алєксандра Пушкіна розташоване у центрі Ужгорода, поблизу набережної Незалежності, на невеличкій площі, що теж має ім’я російського поета. Зараз погруддя назване іменем Джо Дассена. Фото «переоформленого» бюсту оприлюднило місцеве видання «Заголовок». Автор і дата нанесення напису – невідомі.

«Митці «переоформили» бюст Пушкіна на площі, названої іменем російського поета. Такий несподіваний стріт-арт», – зазначається у повідомленні.

Додамо, в Ужгороді кілька сотень мешканців підписали звернення до міської влади з проханням перейменувати усі вулиці, площі, сквери, які названі на честь російських чи радянських діячів. Звернення ініціював закарпатський письменник Андрій Любка. Наразі мерія публічно не реагувала на заклик. Крім того, у соцмережах обговорюється питання знесення пам’ятників, які мають стосунок до російських діячів культури та мистецтва. Зокрема, йшлося і про погруддя Пушкіна, встановлене у самому центрі Ужгорода. Питання має обговорюватися на сесії Ужгородської міськради, запланованої на п'ятницю, 8 квітня.

Нагадаємо, у Мукачеві демонтували погруддя Алєксандру Пушкіну та меморіальну дошку із ЗОШ №1, яка раніше відмовилася від імені російського поета. Раніше на засіданні міськвиконкому прийняли рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, які мають стосунок до російських та радянських діячів культури, мистецтва, політики.